16 ألف مهاجر إفريقي يصلون اليمن في 9 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أعلنت “المنظمة الدولية للهجرة” التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وصول أكثر من 16 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.



وقالت المنظمة الأممية، في تقرير لها نشرته وكالة الأناضول، إن اليمن “لا يزال نقطة عبور رئيسية على طول طريق الهجرة الشرقي بين القرن الإفريقي (شرقي القارة) والسعودية”.

وأفاد التقرير أنه “في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2021، وصل إجمالا 16 ألفًا و349 مهاجرا جديدا إلى اليمن، مقارنة بـ 32 ألفا و122 مهاجرا وصلوا البلاد خلال الفترة نفسها من العام الماضي”.

ولفت إلى أن “معظم المهاجرين الواصلين إلى اليمن يواجهون مخاطر شديدة، حيث يعدون من أكثر الفئات المحرومة والمهمشة”.