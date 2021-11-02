شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء بسيئون يناقش الاجراءات المناسبة لمواصلة ضبط آلية التداول بالعملة الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء عقد بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، مع ممثلين من رجال الأعمال ومحلات الصرافة الاجراءات المناسبة لمواصلة ضبط آلية التداول بالعملة الأجنبية .



وأقر اللقاء الذي حضره رئيس غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت عارف الزبيدي، تكليف محلات الصرافة برفع المقترحات والحلول والإجراءات المناسبة لآلية التداول للعملة خلال الفترة القادمة وفق أسس وقواعد محددة .

وأكد وكيل المحافظة، أن هذه الاجراءات تأتي ضمن مصفوفة من المعالجة التي تتخذها السلطة المحلية بهدف التصدي لعمليات المضاربة بالعملة التي أثرت سلبا على معيشة المواطنين .