تدشين حملة التوعية بمرض سرطان الثدي في مناطق مديرية شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

نفذت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بجملة من الفعاليات الحاصة بالتوعية حول سرطان الثدي تحت إشراف وتنفيذ إدارة التثقيف والاعلام الصحي ممثل بالأستاذ أمين حسن سعيد، وذلك ضمن فعاليات الشهر الوردي شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي وقد تضمنت جلسات توعوية وملصقات عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر.



كما قامت المدربات في منطقة فوجيت وشحن المدينة بتوعية متكاملة عن سرطان الثدي من أهمها النصائح التي يجب على المرآة اتباعها للوقاية من سرطان الثدي ، مشيرة الى عدم الاستهانة بالمرض لخطورته والإشارة إلى أسبابه ومراحله وكيفية الفحص الذاتي.

وأشارت إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية شحن عن تواجد جهاز الماموقرام الخاص بفحص سرطان الثدي في محافظة المهرة ، وكذا القيام بتثبيت الملصقات في الأماكن العامة للمجتمع النسوي.

وتم تقديم رسالة شكر الى محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر و الى الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث لدعمها مثل هذا الفعالية التي تقي المجتمع من الأمراض الخطيرة.