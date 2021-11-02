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أكثر من مليار و 299 مليون ريال لـ  31 ألف و259 حالة مستفيدة من الرعاية الإجتماعية بساحل حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

دُشنت اليوم المرحلة الـ11 من مشروع صرف الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بمديريات ساحل حضرموت، المقدمة من البنك الدولي عبر اليونيسف , وشركائها الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنكي الكريمي والامل.

 

و استمع وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي من مدير فرع صندوق الرعاية الاجتماعية عبدالله محسن الحامد ، إلى شرح حول آلية صرف مستحقات المستفيدين والتسهيلات المقدمة عبر نقاط الصرف المنتشرة في مختلف المديريات التي ستعمل خلال 26 يومًا , مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ التي سيتم توزيعها خلال هذه المرحلة مليار و 299 مليون و494 ألف ريال يستفيد منها 31 ألف و259 حالة بزيادة 55% عن المرحلة السابقة.

 

وأشاد وكيل أول حضرموت بدعم الجهات المانحة لشبكة الضمان الاجتماعي والتي لها دور في تخفيف المعاناة الإنسانية للمستفيدين في ظل الظروف المعيشية الصعبة , داعيًا إلى تسهيل إجراءات الصرف لتمكين المستفيدين من استلام مستحقاتهم بكل يسر , ووفقًا للوثائق المطلوبة , والتوسع مستقبلًا في استهداف الفئات المجتمعية المحتاجة والأسر الأشد فقرًا

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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