ملتقى المهرة يعلن بدء التسجيل لموسم العمرة 1443 هجرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت إدارة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة عن بدء التسجيل لموسم العمرة للعام الهجري الحالي 1443 ، بعد توقف استمر نحو عامين بسبب جائحة كورونا.



و زف المدير العام لملتقى المهرة الأستاذ فهمي شملان البشرى لجميع أبناء المهرة عن فتح منفذ الوديعة البري لقدوم المعتمرين بعد المنع إثر جائحة كورونا ، داعيا الراغبين من المواطنين لأداء مناسك العمرة سرعة التسجيل لدى مكتب الوكالة الرئيس بمدينة الغيضة وفروعه بالمديريات .. ومؤكدا بأن مكاتب الوكالة فتحت أبوابها للتسجيل وترحب بالجميع مع تقديم كافة التسهيلات للزبائن والعملاء الكرام وتوفير ارقي وسائل الراحة والطمأنينة والسلامة أثناء السفر على متن أسطولها من الحافلات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين في مختلف المجالات.

ولفت شملان إلى أن من شروط التسجيل أن يكون لدى المعتمر جواز ساري المفعول وشهادة صحية للقاح كورونا وفحص pcr قبل المغادرة ب72 ساعة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية لكورونا.