الداخلية تعلن بدء صرف معاشات أكتوبر 2021م لمتقاعدي الوزارة والأمن عبر الكريمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلن مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد. دكتور/ فضل العبادي، البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية لشهر اكتوبر 2021م أعتبارا من اليوم الإثنين.



وأوضح العميد / فضل العبادي، في تصريح خاص لموقع "وزارة الداخلية ": بأن معاشات اكتوبر 2021م سيتم صرفه لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة ،بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.

وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة ,مشددا على اصطحاب الجميع لدفتر المعاش الاخضر والبطاقة الشخصية الأصلية

معبرا عن شكره وتقديره لجهود معالي الاخ وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد اللواء/ ابراهيم علي حيدان ، ,الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا، وتمثل ذلك في ايصال مستحقاتهم الشهرية.