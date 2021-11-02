شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار العملات في حضرموت اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الثلاثاء وقد جاءت كالتالي:



أسعار البيع

السعودي : 323

الدولار : 1230

الدرهم الإماراتي: 324

أسعار الشراء

السعودي : 324

الدولار : 1235

الدرهم الإماراتي: 325

• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.