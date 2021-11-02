عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

رصد "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم والتي جاءت على النحو التالي:

