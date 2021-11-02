عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منظمات حقوقية تطالب بحماية النازحين من جرائم الحوثي

الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365

طالبت منظمات حقوقية يمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي سرعة التحرك لحماية المدنيين والنازحين في مأرب من هجمات مليشيات الحوثي.



ووقعت 20 منظمة حقوقية على بيان مشترك خاطب شركاء العمل الإنساني والحقوقي في العالم القيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني والالتفات لما يحدث في محافظة مأرب المكتظة بالمدنيين والنازحين من هجمات عدوانية تستهدف حياتهم بشكل يومي.

وأكدت المنظمات في بيانها، أن جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي مدانة، ومجرمة بنصوص القانون الدولي الإنساني كونها جرائم حرب؛ تستوجب من الأمم المتحدة بخبرائها ومنظماتها وأجهزتها المعنية بحماية حقوق الإنسان، ما هو أكثر من الإدانة والشجب.

ودعا البيان الأمم المتحدة للانتقال إلى ما هو أكثر ضماناً وتأميناً للأبرياء وكبح جماح مليشيات الحوثي التي تمادت في الانتهاكات بعد أن أمنت من المواقف الجادة والمسؤولة من الشرعية الدولية بمختلف تكويناتها وأجهزتها.

وعبرت المنظمات عن أسفها من الصمت الدولي أمام مسلسل الانتهاكات الذي تتصاعد أحداثه المأساوية يوميا بشكل مخيف في مديرية الجوبة، ابتداء باستهداف منازل المواطنين وجرائم القصف المدفعي والصاروخي المتعمد التي راح ضحيتها عشرات المدنيين خاصة الأطفال، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة.

ودعت المنظمات إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية لحماية المدنيين وطمأنة الضحايا منهم بإجراءات فعالة تضمن عدم إفلات المجرمين ومرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم من العقاب.

وناشدت المنظمات الحقوقية في بيانها الحكومة الشرعية بتفعيل دورها والتحرك لحماية شعبها من الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم خاصة وأن تلك الانتهاكات واضحة ومؤكدة ومدانة بموجب القوانين والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان.