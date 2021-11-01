شكرا لبحثكم عن خبر بيان صادر عن اتحاد مقاولين أبناء محافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في ظل المتابعات المستمرة لدى السلطة المحلية بمحافظة المهرة من قبل الهيئة الإدارية لاتحاد المقاولين بالمحافظة والتي لم تجدي نفعا رغم ما نحمله من وثائق تؤكد أحقيتنا بالمطالبة بدفع مستحقاتنا وفقا للعقود الموقعة بين السلطة المحلية والمقاولين وما نحمله من وثائق والمؤكدات الثابتة من الجهات المختصة تؤكد انجاز ما علينا من الالتزامات وفقا للعقود المحررة والضامنة لحقوق الطرفين بموجب الأنظمة المتبعة والمعمول بها لدى السلطة السلطة المحلية بالمحافظة.

وفي ظل الانهيار المتسارع للأوضاع الاقتصادية للبلد وما يترتب على ذلك من خسائر باهضة على المقاولين إلا أننا لم نلتمس أي جدية من قبل السلطة المحلية بالمحافظة لدفع مستحقات المقاولين غير آبهة لكل ذلك. وعليه فإن اتحاد المقاولين اجتمع مساء يومنا هذا الإثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١م بمقر الاتحاد وخرج بما يلي: ١- اتفق المجتمعون على المطالبة الأخيرة للسلطة بدفع جميع مستحقات المقاولين للمشاريع الإنشائية والخدماتية وكافة التوريدات بما فيها السيارات دون أي تأخير. ٢- عدم ربط مستحقات المشاريع المبرمة بالعملة الصعبة والمستحقة للدفع بأي لجان الغرض منها التأخير والمماطلة. ٣- الاسراع في تنفيذ الإصلاحات السعرية بالمشاريع المبرمة بالعملة المحلية إلى العملة الصعبة. ٤- اقر المجتمعون بإعطاء مهلة أسبوع لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالعمل على تنفيذ ما جاء في بيننا هذا ما لم سيلجاء الاتحاد والمقاولون إلى خيارات أخرى. والله من وراء القصد ،،، صادر عن اجتماع اتحاد مقاولين أبناء محافظة المهرة - الغيضة ٢٠٢١/١١/١م.

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