السفير ناشر يستعرض مع مدير الشرق الاوسط الكوبي التطورات في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى سفير اليمن لدى جمهورية كوبا محمد ناشر اليوم، مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الكوبية السفير هيكتور ايغارسا .



وخلال هذا اللقاء اطلع السفير ناشر المسؤل الكوبي على آخر المستجدات السياسية في اليمن ودعوات الحكومة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بوقف الحرب واحلال السلام وفقا والقرارات المعترف بها دوليا وعلى رأسها القرار ٢٢١٦ .

موضحا للمسؤل الكوبي استمرار مليشيات الانقلاب الحوثي بارتكاب المجازر بحق المواطنين الامنين وما سببته من تدهور للوضع الإنساني للنازحين والمهجرين في محافظة مأرب جراء استمرار استهداف تلك المليشيا للسكان والقرى والمناطق الآمنة بالصواريخ والمسيرات.

بدوره جدد المسئول الكوبي موقف بلاده الدائم والثابت الى جانب بلادنا.. مؤكداً على أهمية وقف الحرب واحلال السلام الدائم لليمن.