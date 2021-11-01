بلادنا تشارك باجتماع فريق إعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف بمجال حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تشارك اليمن، في اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ابتداءا من اليوم ويستمر 3 أيام، برئاسة دولة الكويت ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.



ويترأس وفد اليمن وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبدالحفيظ، وعضوية كل من مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عصام الشاعري، والدكتورة ريام البكري، وممثلة مندوبية اليمن لدى جامعة الدول العربية نجوى عبدالله.

ويكرس الاجتماع للنظر في مسودة الخطة التي تم إعدادها من قبل الجهات المختصة في المملكة المغربية، تمهيدا لرفعها في صيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، جهاز مجلس الجامعة المختص بقضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي.

ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بعنوان "مشروع تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (155) بالقرار رقم (8638) الصادر بتاريخ 9 مارس 2021، حيث خلصت اللجنة العربية الدائمة إلى الموافقة على مقترح المملكة المغربية بدمج - الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في خطة موحدة تحت مسمى "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان"، وكذا خلصت اللجنة للترحيب بتكليف الجهات المختصة بالمملكة المغربية بإعداد المسودة الأولية للخطة الموحدة وإرسالها للأمانة العامة لتعميمها على الدول الأعضاء"، وأيضا خلصت اللجنة إلى "الموافقة على رئاسة دولة الكويت" للاجتماع الحالي.

كما يندرج الاجتماع أيضا في إطار تنفيذ مضامين "الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية" والدعوة إلى "تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والدليل الإسترشادي الخاص بها على الصعيدين الوطني والإقليمي".