تأهيل راصدي لجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالقوانين الدولية والوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برنامجا تدريبيا لراصدي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تنظمه اللجنة الوطنية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.



ويهدف البرنامج التدريبي على مدى 4 أيام إلى تأهيل 40 راصدا وراصدة من اللجنة في عموم محافظات الجمهورية، حول (انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وفق الاتفاقيات المصادق عليها من قبل اليمن والقوانين الوطنية)، كما يتخلل التدريب مساحة للدعم النفسي والاجتماعي للمشاركين والمشاركات، وجلسة تحليل لأهم الصعوبات الميدانية المرتبطة بعملية التوثيق والمقابلات والفرص المتاحة لتجاوزها.

وخلال الافتتاح، رحب رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي، ومدير مكتب المفوضية السامية في اليمن رينو ديتال، بالراصدين الميدانيين من منتسبي اللجنة القادمين من مختلف المحافظات للمشاركة بالبرنامج التدريبي الذي يدير جلساته العملية عضوي اللجنة إشراق المقطري وحسين المشدلي.

ويأتي البرنامج التدريبي، في إطار استمرار اللجنة برفع قدرات منتسبيها بالمحافظات المختلفة بتفاصيل تكييف الانتهاكات المتعلقة بالمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل اليمن والقوانين الوطنية، وأيضا في ظل توسع الانتهاكات وزيادة حدتها في عدد من المحافظات والحاجة المستمرة للوصول إلى الضحايا وجمع الأدلة المختلفة عن تلك الانتهاكات.