شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن توضح سبب خروج الخدمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توضح المؤسسة العامة لكهرباء عدن بأن أثناء رفع التوليد للتوربين رقم 1 بمحطة الرئيس بطاقته الكاملة 110 ميجا وات وإدخاله في الخدمة تسبب ذلك بخلل في عمل المنظومة مما أدى إلى خروج كافة محطات التوليد. حيت تقوم حالياً الطواقم الفنية بإعادة محطات التوليد للخدمة وإجراء كافة الفحوصات والإختبارات للتوربين 1 بمحطة الرئيس بترومسيلة ومعرفة سبب الخلل الذي أدى لخروج المنظومة، ومن ثم سيتم إدخاله في الشبكة العامة للكهرباء. وتؤكد المؤسسة العامة لكهرباء عدن بأن فريق مشترك من قبل كهرباء عدن وشركة بترومسيلة يعملان على إجراء كافة الاختبارات لإدخال التوربين بطاقته الكاملة، والذي تم إدخاله فعلياً في الساعة الثامنة مساءاً بقدرة 110 ميجا وات إلى الشبكة العامة للتأكد من جاهزيته الفنية ولكن أدى ذلك إلى خروج المنظومة بالكامل.

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