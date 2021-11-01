شكرا لبحثكم عن خبر شاهد ماذا قال الحائز على جائزة نوبل للاداب عن حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر احد النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة له مع عبدالرزاق قرنح الفائز بجائزة نوبل للاداب قبل نحو شهر وعلق عليها بالتالي: لقاء جمعني مع عمي الدكتور عبدالرزاق بن قرنح الحائز على جائزة نوبل للآداب وكان لقاء عائلي بحت ، تجاذبنا فيه أطراف الحديث وأكد لي فخره واعتزازه بحضرموت والتي لها في قلبه مكانة خاصة جدا هي والجنوب بوجه عام.

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