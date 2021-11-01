رئيس الوزراء يوجه بصرف راتب شهرين للجيش بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشاة حزم، اللواء ركن/ فضل حسن محمد، بجهود رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ معين عبدالملك، في سبيل انتظام عملية صرف المرتبات المتوقفة على منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، وكذا عزمه البالغ في دعم جبهات المنطقة العسكرية والوحدات القتالية ماديا ولوجستيا. وأضاف قائد المنطقة: "نثمن جهود رئاسة الوزراء التي تأتي في منعطف عصيب ووضع اقتصادي لا يحسد عليه إلا أنهم عازمين على خلق إمكانيات مواتية من شأنها رفع معاناة منتسبي قوات المنطقة العسكرية الرابعة من خلال وضع آلية تنضم صرف مرتب شهرين وبصورة عاجلة، وحل إشكالية إمداد وحدات المنطقة المتوقف لعدة أعوام ماضية، من غذاء ومحروقات وإسكان". وأكد اللواء فضل: "أن خلال الأيام المقبلة سيتم صرف مرتب شهرين لكافة منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة بحسب تأكيد رئيس مجلس الوزراء المهندس معين عبدالملك الذي وجه بوضع آلية صرف وبصورة عاجلة

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