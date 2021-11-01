شكرا لبحثكم عن خبر طمحوا في الرئاسة اليمنية ..سياسيون وعسكريون يتنافسون في انتخابات الجالية بتركيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت انتخابات الجالية اليمنية في تركيا حجم بعض اليمنيين الذين يقيمون في تركيا بعد ان كانو يتنافسون في اليمن على الرئاسة ومقاعد البرلمان والوجاهة القبلية والظفر بحقائب وزارية.

وكشفت صور لكل من حميد الاحمر وصخر الوجيه وعبدالرزاق الاشول وحسن أبكر واللواء عبده الترب وزيد الشامي أثناء وجودهم وادلاءهم بأصواتهم في انتخابات الجالية المرشحين لقيادتها.

وعلق مغردون على هذا التنافس منهم فضل طالب الشرفي بأن ‏"الذين كانوا يطمحون لرئاسة اليمن وقيادتها ذهبوا لينافسوا الطلاب والمهاجرين على قيادة الجالية اليمنية في تركيا بنفس اخونجي اقصائي فج".

وان "كل اولئك الذين التقطت لهم الصور وهم يقترعوا لم يعودوا يمنيين بل يحملون الجنسية التركية باستثماراتهم من الاموال المنهوبة وتجارة الحرب".