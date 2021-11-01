بن حبريش يطلع على نتائج لقاء قيادات مؤتمر حضرموت الجامع مع وفد الاتحاد الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول حضرموت رئيس حلف حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع اليوم الاثنين، على نتائج لقاء قيادات مؤتمر حضرموت الجامع في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد الاتحاد الأوروبي، برئاسة السيدة «ماريون لاليس» نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ‎ والسفير الفرنسي لدى اليمن «جان ماري صفا» ، والسفير الألماني «هيوبرت ياغر» ، والسفير الهولندي «‎بيتر ديريك هوف» ، والمبعوث السويدي «بيتر سمنبي».



وقدم الأمين العام المساعد الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ شرحًا وافيًا عن نتائج اللقاء , وما تناوله من قضايا تختص برؤية مؤتمر حضرموت الجامع في المشاركة والتفاوض السياسي وجهود إحلال السلام الشامل , وإنهاء الحرب, بالإضافة إلى أوضاع حضرموت سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا, ومعاناة مواطنيها من تأثيرات الحرب الدائرة في البلاد وارتداداتها على حياتهم الخدمية والمعيشية , وأهمية هذه المنطقة أرضًا وثقافة وهوية وثروة , وما يتمتع به أهلها من مميزات كثيرة , وما يتسمون به من مكانة كبيرة في الداخل والبلاد المجاورة جعلتهم في الصدارة , ويحظون باحترام , وتقدير .

وأشار الدكتور الصيغ إلى أن الوفد الاوروبي أعرب عن ارتياحه بلقاء قيادات من مؤتمر حضرموت الجامع وما سمعه من اطروحات إيجابية , مشيدين بتجربته التي لها قيمة كبيرة.