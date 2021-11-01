مكتب الصحة والسكان بمديرية حوف يدشن فعاليات التوعية ضد سرطان الثدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية حوف، الدكتور محمد سالم سهيل بلحاف ،اليوم، فعاليات التوعية ضد سرطان الثدي، المقامة برعاية معالي محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، وتحت إشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتثقيف والإعلام الصحي.



وفي التدشين، الذي حضره منسق التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية الأستاذ أحمد سعد شعجول، أشاد مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية بالدور الذي تقدمه الجمعية الدولية في جانب التوعية الخاصة لمكافحة مرض سرطان الثدي في المديرية.

وأشار بلحاف بأن المديرية بحاجة ماسة لمثل هذه البرامج التوعوية، مشدداً على أهمية توسيع الأنشطة في بقية المجالات الأخرى في الجانب التوعوي من قبل منظمات المجتمع المدني بالمديرية.

وأكد على تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تساهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وتخللت الفعالية التي استهدفت عدد كبير من نساء المديرية؛ محاضرات توعوية من قبل الدكتور عبدالناصر عمر باعنس، والدكتورة هيام منصور، لتزويد الفتيات بمعلومات كافية حول أسباب الإصابة وأهمية الفحص المبكر