استشهاد شاب في سجون الحوثي تحت التعذيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - صنعاء

كشف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، الذي يعمل من خارج مناطق سيطرة الحوثي، الأحد، وفاة شاب تعرض للتعذيب وحشي خلال فترة اعتقاله، بأحد سجون مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.



واستنكر المكتب حقوق الانسان الجريمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياًْ، بتعذيب الشاب وسيم الشيباني، حتى الموت في سجن منطقة شميلة، جنوب شرق العاصمة.

وافاد مدير المكتب حقوق الإنسان فهمي الزبيري، في تصريح صحفي "إن المليشيا الحوثية الإرهابية قتلت 84 مواطناً تحت التعذيب الوحشي في سجونها السرية حسب ما تم توثيقه من قبل المكتب". خلال السنوات الاخيرة.

وكانت رابطة أمهات المختطفين قالت إنها رصدت وفاة 150 مواطن جراء التعذيب معظمهم في سجون المليشيا الحوثية.

ومنتصف العام الفائت ذكرت منظمة سام للحقوق والحريات أنها وثقت أكثر من 3 آلاف حالة تعذيب في سجون مليشيا الحوثي خلال الفترة من 2014 وحتى 2019.

وفي إدانته للجريمة الأخيرة بحق الشيباني، طالب مكتب حقوق الإنسان، الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم التي أكد أنها ترقى إلى جرائم حرب، وتتنافى مع القوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على تجريم التعذيب والمعاملة القاسية والقتل خارج نطاق القانون، كي لا يفلت المتورطون في الجرائم من العقاب