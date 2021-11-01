مكتب الصحة والسكان بمديرية حات يدشن الحملة التوعوية ضد مرض سرطان الثدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية حات عبدالله محسن محمد اليوم، الحملة التوعوية ضد مرض سرطان الثدي التي تأتي برعاية محافظ المحافظة وبإشراف من مكتب الصحة والسكان بالمحافظة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والتثقيف الصحي وبتمويل من الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بالمهرة.



وفي التدشين الذي حضره منسق التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية الاخ حسين علي خميس بن حمدون ، وعدد من نساء المنطقة، شدد الدكتور عبدالله محسن محمد على أهمية إقامة مثل هذه الحملات التوعوية التي تساعد وتساهم في الحد من الإصابة بسرطان الثدي وترفع الوعي المجتمعي عن ثاني أكثر سرطان شيوعاً بين النساء.

من جانبها ألقت الأخت حمده مسلم مبارك بلحاف محاضرة توعوية عن مرض سرطان الثدي وأعراضه، والوقاية منه، وخطوات الفحص الذاتي للثدي، مبينةً أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي لما له من أهمية كبيرة في اكتشاف المرض والشفاء منه.