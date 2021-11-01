شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرات الضحايا بصاروخ باليستي حوثي على دار الحديث السلفي بمارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - مأرب

سقط العشرات بين شهيد وجريح، مساء أمس الاحد اثر قصف صاروخي لمليشيا الحوثي على منطقة العمود، بمديرية الجوبة في محافظة مأرب.



وقال مصادر محلية بان مليشيا الحوثي الإرهابية قصفت بصاروخ باليستي مركز دار الحديث السلفية التابع للشيخ الحجوري في منطقة العمود اطراف مديرية الجوبة .

وأشارت المصادر بأن القصف خلف العشرات ضحايا من طلاب وعوائلهم من الذين مازالوا في سكن دار الحديث السلفي، مضيفا بان المبنى تضرر بشكل كامل.