محافظ المهرة يلتقي أعضاء مجلس إدارة نادي الجزع الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، رئيس المجلس المحلي، اليوم، أعضاء مجلس إدارة نادي الجزع الرياضي بمدينة الغيضة لمناقشة أوضاع النادي والصعوبات التي تواجه الإدارة.



وأكد المحافظ اهتمامه ودعمه لقطاع الشباب والرياضة والأندية الرياضية بالمحافظة والوقوف الى جانبها لتسيير أنشطتها في مختلف المجالات، مبديا استعداده تذليل الصعوبات التي تواجه الإدارة والعمل على تعشيب ملعب النادي.

وقدم الأمين العام لنادي الجزع الأستاذ سالم سعيد كلشات تقرير مفصل عن نشاط النادي والإنجازات التي حققها في لعبة كرة القدم في منافسات دوري الدرجة الثانية، متطرقا لأهم المعوقات والصعوبات التي تواجه النادي.

وفي نهاية اللقاء قدمت إدارة نادي الجزع الرياضي درع النادي للأخ المحافظ بن ياسر نظير جهوده في تطوير الحركة الرياضية بالمحافظة ودعمه لتقوية البنية التحتية للأندية وتفعيل أنشطتها في مختلف الألعاب الرياضية كونه الراعي الأول للشباب في المحافظة.