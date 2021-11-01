54 ألف نازح ومهجر قسريا من مديريات مأرب الجنوبية خلال شهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب " ان أعداد النازحين والمهجرين قسراً من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب منذ مطلع سبتمبر الماضي بلغ 54 ألف و502 نـازح ومهجـر قسريا بسبب التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية في مناطقهم".



وأوضحت في تقرير لها وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن مديريات رحبة وحريب والجوبة وجبل مراد والعبدية وصرواح شهدت خلال الشهرين الماضيين موجات نزوح كبيرة ومستمرة تزامنا مع استمرار التصعيد العسكري للحوثيين في تلك المديريات دون أن تبدي المنظمات الأممية والدولية أي استجابة انسانية لنداءاتها المتكررة لإغاثة هؤلاء النازحين الجدد القادمين من مديريات مأرب الجنوبية.

ودعت الأمم المتحدة ووكالاتها ومكتب الاوتشا في اليمن وكافة المنظمات الاغاثية الدولية والمحلية للتحرك العاجل وتقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيف من معاناتهم خاصة مع قدوم فصل الشتاء وإعادة النظر في معايير اعداد خطتها للاستجابة الإنسانية للعام المقبل ووضع اعتبار ش للتطورات الإنسانية الأخيرة واستمرار في محافظة مأرب أثناء اعداد الخطة