تنفيذي شبوة يناقش مستوى تنفيذ 118 مشروعا خدميا وتنمويا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي في شبوة عبدربه هشلة، عددا من التقارير شملت التقرير التفصيلي عن مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في شبوة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م.



وشملث تلك المشاريع 63 مشروعا ممولة من حصة محافظة شبوة من مبيعات النفط، بتكلفة إجمالية تبلغ 68 مليونا و 621 ألف دولار، حيث بلغ حجم المنصرف عليها حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، 14 مليونا و 804 آلاف و 300 دولار، بنسبة إنجاز مالي بلغت 22%.

وكذا 55 مشروعا يتم الإنفاق عليها من الدعم الرئاسي المقدم لمحافظة شبوة، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار و 397 مليونا و 891 ألفا و 350 ريالا، حيث بلغ حجم المنصرف عليها حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، 861 مليونا و 422 ألفا و 250 ريالا، بنسبة إنجاز مالي بلغت 62%.

كما ناقش تنفيذي شبوة في الاجتماع بحضور الوكيل المساعد للمحافظة سالم الأحمدي، تقريرين للنصف الأول من العام الجاري عن نشاط وأداء مكتب الشباب والرياضة وفرع الجهاز المركزي للإحصاء في شبوة .. مشيدا بمستوى الأداء والجهود المبذولة من قبل المكتبين، وأقر الاجتماع، عددا من الإجراءات والتدابير العملية اللازمة التي من شأنها معالجة وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترض عملهما ونشاطهما.