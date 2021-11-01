المحافظ أبوبكر يطلع على العملية التعليمية ويشدد على توسيع التدخلات التربوية لمنظمة كير في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، اليوم، على مستوى سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجاري 2021 / 2022م، والصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية في مدينة زنجبار مركز محافظة أبين والمديريات.



واستمع المحافظ أبوبكر حسين خلال زيارته إلى مكتب التربية والتعليم في أبين، من مدير عام المكتب في أبين الدكتور وضاح المحوري، إلى شرح حول الجهود التربوية لتسيير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها والجهود المبذولة لحلها.

وشدد محافظ أبين، على أهمية التكاتف وبذل المزيد من الجهود وفقا للإمكانيات المتاحة لضمان سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب .. منوها إلى مناقشة العديد من الصعوبات في اللقاء مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومنها العجز في الكوادر التعليمية بسبب التقاعد والوفاة وإيقاف التوظيف.

وفي السياق، ناقش محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، مع ممثلي منظمة كير، معايير تدخلات المنظمة في القطاع التربوي والحاجة لتدخلات أوسع بقطاع التربية.

وتطرق اللقاء إلى تدخلات منظمة كير بالقطاع التربوي في مديرية سرار شملت أربع مدارس هي امها حطاط وقرقد والوحدة بنات والمحزع عبر تأهيل وتدريب 60 معلما وإنشاء 8 فصول دراسية وإعادة تأهيل المباني والحمامات بحسب الأضرار والاحتياج.

وأكد محافظ أبين، أهمية توسيع التدخلات لتشمل كافة مناطق ومديريات أبين ذات الكثافة السكانية والطلابية .. مشيرا إلى وجود 129 منطقة يتجاوز عدد طلابها 1900 طالب.

حضر اللقاء مدير برامج التطوير في منظمة كير المهندس مازن محمد وضابط برامج تمكين الشباب في المنظمة المهندسة يسرى فريد وعدد من المختصين.