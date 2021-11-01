محافظ أبين يدشن ورشة عمل حول المشاركة المجتمعية بالحد من الكوارث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، اليوم، ورشة عمل موسعة حول تعزيز المشاركة المجتمعية في إجراءات الحد من مخاطر الكوارث، نظمتها مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي العربي للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR).



وشارك في الورشة نحو 60 مشاركا ومشاركة يمثلون السلطات المحلية والشخصيات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والمبادرات المجتمعية والجهات ذات العلاقة في أبين، بهدف المساهمة في تعزيز الشراكة المجتمعية للحد من مخاطر الكوارث.

وأكد محافظ أبين، أهمية المشاركة المجتمعية في إجراءات الحد من مخاطر الكوارث من خلال بناء مهارات وقدرات المجتمع ليكون قادرا على إدارة الكوارث والأزمات والتخفيف من حدتها .. مشيدا بأجندة الورشة .. مشددا على أهمية الخروج بتوصيات ومقترحات هادفة وقيمة وخطة تساعد المجتمع المحلي على المشاركة في الحد من مخاطر الكوارث والأزمات.

من جانبه استعرض منسق الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) - رئيس مؤسسة إبداع الدكتور ياسر باعزب، أهداف وأهمية برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية للحد من مخاطر الكوارث والأزمات والذي يستهدف مديريتي زنجبار ومودية، من خلال تدريب فريق العمل على استمارة المسح الميداني وتوزيع الاستمارة على 500 عينة من المجتمع المحلي 350 في زنجبار و 150 في مودية، وكذا عقد مجموعات بؤرية مركزة مع المجتمع المحلي بهدف الخروج برؤية للحد من مخاطر الكوارث، وتحديد ملامح خطة للحد من مخاطر الكوارث يساهم في رسمها المجتمع المحلي .. مقدما ورقة عمل حول تعزيز الشراكة المجتمعية للحد من مخاطر الكوارث.

من جهته قدم مدير عام طوارئ البيئية بوزارة المياه والبيئة المنسق الوطني لإطار سنداي المهندس جميل عبده سعيد، ورقة عمل عن إطار سنداي وجهود الحد من مخاطر الكوارث.