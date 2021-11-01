بن مبارك يبحث مع منسق الشئون الانسانية وضع النازحين والمهجرين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في اتصال هاتفي مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، الوضع الإنساني للنازحين والمهجرين في مديريات محافظة مأرب جراء استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان والقرى والمناطق الآمنة بالصواريخ الباليستية والمسيرات.



ودعا بن مبارك الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة لاستمرار قيامها بدورها الإنساني المقدر من قبل الحكومة اليمنية، بعيدا عن تدخلات وضغوطات مليشيات الحوثي وعدم السماح لتلك المليشيات باستخدامها للتغطية على جرائمها ضد الانسانية ،كما طالب برفع مستوى التدخلات الإنسانية لمواجهة الفجوة في المساعدات الإغاثية نتيجة إرتفاع اعداد النازحين، حيث بلغ عددهم خلال شهري سبتمبر واكتوبر فقط اكثر من ٥٠ الف نازح في مديريات جنوب مأرب.

بدوره تطرق المسئول الأممي الى الدور والجهود التي تقوم بها هيئات الأمم المتحدة في التعامل مع الوضع الانساني المتدهور في محافظة مأرب والحاجة الملحة للاستجابة للنداءات الدولية وايقاف الحرب والعمل على معالجة آثارها الإنسانية والحد من تفاقم معاناة اليمنيين لا سيما النازحين في محافظة مأرب.