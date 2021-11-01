مناقشة ترتيبات بدء العملية التعليمية في جامعة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة محافظ لحج أحمد تُركي، اليوم، التحضيرات لبدء العملية التعليمية في جامعة لحج ومتابعة الموازنة التشغيلية وتشكيل مجلس أمنان الجامعة.



وأقر الاجتماع الذي ضم رئيس الجامعة الدكتور أحمد فُضَيل، نقل بعض أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة عدن إلى جامعة لحج لمزاولة وتجهيز مبنى رئاسة الجامعة وإعادة تأهيله وسرعة رصف الطريق المؤدي إليه.

كما تم إقرار تهيئة البيئة المناسبة لمبنى كلية التمريض بمدينة الحَوطَة، والتوجيه إلى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج، للتعاون في تنقية آبار المياه بكلية " ناصر " للعلوم الزراعية بمدينة الحَوطَة.