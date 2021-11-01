شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يكرم بعثة نادي الشرارة المشاركة في البطولة العربية للجودو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرَّم محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، بعثة نادي الشرارة، التي حقَّقت انتصاراً مشرفاً لليمن، في البطولة العربية للجودو بالعاصمة المصرية القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، وأحرز فيها اللاعب فارض ثابت الميدالية الذهبية لفئة الأشبال.



وأشاد المحافظ، بمستوى الفريق الذي نافس أقوى الفرق العربية، حتى أضافت لليمن إنجازاً رياضياً جديداً بحصولها على الميدالية الذهبية.