الكثيري يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع الصحية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، على سير العمل في مشروع مبنى جراحة وأمراض القلب البالغ تكلفته اكثر من مليون دولار .



وتعرف وكيل المحافظة، على نسبة الانجاز في المشروع البالغة 40 في المائة، موجها باعتماد تشطيبات الدور الأول وقسمي الادارة والعيادات مع ملحقاتهما، وسرعة إنجازه وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والفترة الزمنية المحددة.

كما اطلع على سير العمل الجاري في مشروع المبنى الأكاديمي التعليمي بهيئة مستشفى سيئون العام البالغ تكلفته مليوني دولار.. بالاضافة الى سير العمل في مشروع مبنى قسم الترقيد المكون من طابقين.