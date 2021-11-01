اجتماع بسيئون يؤكد على أهمية دور البنوك في ضبط حركة العملة في السوق المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد اجتماع برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، على تعزيز دور البنوك التجارية في حماية أموال المواطنين والتصدي لعمليات التلاعب بالعملة الوطنية.



وشدد الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومدراء عموم مديريات سيئون والقطن وتريم وشبام ومدراء مكاتب الشئون القانونية والمالية والشئون الاجتماعية والصناعة والإدارات العامة للشئون الإدارية والمالية والموارد المالية بديوان المحافظة بسيئون والغرفة التجارية وممثل البنك المركزي على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل حصر حركة العملة الصعبة في النطاق الجغرافي بوادي حضرموت والتزام التجار بإدخال بضائعهم بما يتوازى مع حجم العملة التي يتم صرفها، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين تداعيات التدهور في قيمة العملة الوطنية.

وأكد الكثيري أن هذه الإجراءات ضمن الجهود المبذولة على المستوى المحلي للحد من عملية التلاعب بالعملة وسيتم جني ثمارها على المدى البعيد بعد أن تساهم البنوك التجارية في ضبط حركة العملة الأجنبية حيث سيصعب على المتلاعبين بالعملة وجود المناخات المناسبة لممارساتهم المخالفة للنظم السارية.