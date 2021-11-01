مقتل 22 يمنياً في قصف حوثي لمسجدٍ بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

قتل 22 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بجروح في هجوم بصاروخ شنّه المتمردون الحوثيون مساء الأحد، أصاب مسجداً في مديرية جوبة قرب مدينة مأرب الاستراتيجية، حيث تدور معارك محتدمة، حسب ما أفاد به الإثنين مسؤول حكومي، ووزير يمني.



وقال المسؤول الحكومي لوكالة فرانس برس مفضلا حجب هويته: "قُتل 22، بينهم أطفال، وجرح 19 في قصف صاروخي للحوثيين استهدف مسجداً بمركز ديني لسلفيين في مديرية الجوبة" على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، بينما أفاد وزير الإعلام معمر الارياني بمقتل 29.