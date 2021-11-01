نيمر يفتتح مختبر "حاضنة التكنولوجيا" ويدشن دورة العمليات الحسابية بالحاسب الآلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

أفتتح الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم، مختبر "حاضنة التكنولوجيا" التابع للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق بديوان المحافظة، بتمويل من السلطة المحلية.



و يحتوي المختبر على "16"جهاز كمبيوتر حديث بمواصفات تقنية عالية، سيتم من خلالها تدريب الموظفين وتأهيلهم وإقامة الدورات في مجال الحاسب الآلي.

كما دشن الأمين العام للمجلس المحلي دورة تدريبية في مجال العمليات الحسابية باستخدام الحاسب الآلي لموظفي الديوان، تقيمها الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق ، والإدارة العامة للبحوث والتدريب، برعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة.

وفي فعالية التدشين أكد نيمر على أهمية الدورة التي تهدف إلى التعريف بالمعلومات التقنية وتوظيفها في الجانب المالي والمحاسبي ليسهل عملية حفظ البيانات والمعلومات والرجوع إليها عند الحاجة ويعطي المجال لتوفير المعلومات بشكل دقيق.

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء المهندس خالد حسان بلحاف إن الدورة تستمر لمدة خمس أيام تتناول عدد من المحاور بالإضافة إلى تطبيق عملي للعاملين في الدوائر المالية بديوان المحافظ