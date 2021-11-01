مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء يكرم الأمين العام للمجلس المحلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

كرم مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق المهندس خالد حسان بلحاف، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بدرع تكريمي نظير دعمه المستمر للأنشطة المختلفة التي تقيمها الإدارة.



وتقدم المهندس خالد حسان بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للأمين العام للمجلس المحلي على وقوفه خلف النجاحات والأنشطة التي حققتها الإدارة ودعمه اللامحدود في كافة المجالات.

حضر التكريم مستشار المحافظ لشؤون البحوث والتدريب الأستاذ قيس عبدالله بن ياسر.