اجتماع لجنة متابعة مشكلة الجفاف وأزمة مياه الشرب بمديرية غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

عقدت اللجنة المجتمعية لمتابعة مشكلة الجفاف وأزمة مياه الشرب بمديرية غيل باوزير اجتماعها الدوري، في مكتبها لمناقشة جملةً من القضايا، وعلى رأسها ماتم الاتفاق عليه في اجتماعها بمحافظ المحافظة وما تلاه من اجتماعين بمدير عام المديرية هذا الاسبوع والاجتماع الاخير المنعقد يوم السبت صباحاً مع الجمعية التعاونية الزراعية.



أهم ما دار في الاجتماع، مناقشة ماتوصلت اليه الخطابات الموجهة من مكتب محافظ المحافظة إلى المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وإلى شركة النفط بخصوص تحسين وتطوير شبكات المياه الداخلية وتخفيض الضخ من حقل النقعة ودعم المعايين الزراعية بمادة الديزل وتخفيض التعرفة. وتم تدارس جملةً من النقاط اهمها التكليف بتكملة تجهيز دراسة تطوير حقل العضيبة وشبكات انابيب المياه الداخلية وتشكيل فرق عمل لمتابعة تحقيق المطالب كلاً على حده.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاستاذ عبدالحكيم بن هاوي باوزير و نائبه المهندس سامي عوشان والدكتور ماجد بن مسلّم ناطق اللجنة والعميد مبارك الاشولي والدكتور صلاح بن فريجان والاساتذة سعيد باكويري وعمر باعامر وخالد باضريس ومقرر اللجنة عبدالقادر بكمي.