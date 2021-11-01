شكرا لبحثكم عن خبر مدير صيرة يتفقد اعادة ترتيب فرزات النقل الداخلي وحركة الأسواق بالمديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفقد مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن الدكتور محمود بن جرادي، ومدير مكتب النقل بمديرية صيرة محمد موسى، سير أعمال تنظيم فرزات النقل الداخلي بالمديرية.

كما أطلع بن جرادي، وموسى، على رفع السيارات التالفة والمتوقفة في فرزات الميدان، وزكو، والسيلة، التي ينفذها مكتب الأشغال العامة بالمديرية، وكذا أعمال النظافة بالفرزات نفسها استعدادا للبدء بتفعيل العمل فيها.

وأكد مدير صيرة الدكتور بن جرادي، على أهمية عودة العمل بنظام فرزات النقل الداخلي للمساهمة في تنظيم حركة سير المركبات والتخفيف من حدة الازدحامات في شوارع المديرية التي تشهد اقبالا واسعا للمواطنين من مختلف مديريات عدن.

وفي سياق اخر ، شدد مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن الدكتور محمود بن جرادي، على ضرورة إلتزام ملاك المحلات التجارية والأكشاك المرخصة بالبيع في المساحة المرخصة لهم، و ازالة الأكشاك العشوائية المخالفة، والبسطات في شوارع واسواق المديرية.

وأكد مدير صيرة خلال تفقده لأسواق وشوارع المديرية بمعية مدير الأشغال العامة بمديرية صيرة المهندس خالد العولقي، وقيادة شرطة كريتر وقوات العاصفة بالمديرية، على أهمية تنظيم الأسواق والشوارع بالمديرية، والحفاظ على المظهر الجمالي والإرث التاريخي لها.