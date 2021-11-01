مناقشة نقل الفرز الداخلية بمدينة الغيضة وتنظيم عمل سيارات الأجرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش اجتماع ضم الاستاذ صالح محمد مغفيق مدير عام مكتب النقل ورامي رعفيت مدير عام هيئة النقل البري والعقيد سالم محمد البيض نائب مدير شرطة السير بمحافظة المهرة ، بحضور مدير إدارة شرطه السير بمديرية الغيضة الملازم حسين المراني، عملية نقل الفرز الداخلية بمدينة الغيضة والمشكلات والحلول بموجب طلب رفعته إدارة شرطة السير، تنفيذا لتوجيهات المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، بشأن تنظيم حركة السير في مدينة الغيضة لإظهارها بالصورة الحضرية والجمالية بعيد عن العشوائية حيث تشكل هذه الفرز عائقا أمام حركة المرور في المدينة.



وجرى خلال الاجتماع تدارس نقل نقل الفرز ووفقاً والآلية التي قدمتها شرطة السير والقاضي بتجهيز الفرز الداخلية الغيضة - محيفيف وسوق القات والغيضة - الجحي وخط الجامعة ، وتوفير باصات "14" راكب أو "7" ركاب للعمل بهذه الخطوط لتخفيف العبء واجور النقل على المواطن وطلاب الجامعة أو استقبال باصات للمواطنين وقيدها لنقابة النقل على أن تستوفي إجراءات ترقيمها عبر المرور بأرقام أجرة وأن يكون المالك من أبناء المحافظة أو المقيمين ، وعدم قبول سيارات التاكسي للفرز الداخلية كونها غير صالحة فنيا وغير ملائمه للسعر المتوافق للمواطن وتكون لمشواير خاصة حسب اللوائح المرورية نظرا لما يحدث من سرقات وارتكاب حوادث والفرار عقبها.

كما جرى في الاجتماع مناقشة المقترح المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق محمد حسن الوقيدي وبحسب توجيهات السلطة المحلية لمكاتب النقل والمرور.