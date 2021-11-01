وزارة الصحة تصدر تعميما للفرق الطبية بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - عدن

وجهت وزارة الصحة، الفرق الفنية بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح استرازينكا، ضد فيروس كورونا، بعد مرور أربعة أسابيع من إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح ذاته.



وشددت مذكرة لغرفة عمليات حملة كوفيد19، موجهة إلى مدراء فروع مكتب الصحة بالمديريات، ومنسقى التحصين بالمديريات "على ضرورة التزام الجهات المعنية بالفترة الزمنية الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية من اللقاح".

وكان وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح قد أعلن في وقت سابق الشهر الجاري، أن نصف مليون يمني أخذوا لقاح كورونا، محذرا من نفاذ اللقاح، وعدم القدرة على توفيره خصوصا مع زيادة الطلب العالمي علي