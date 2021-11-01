الكثيري يصدر قرار جديد.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

اصدر وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عصام حبريش الكثيري اليوم قرار رقم 70 لسنة 2021م بشان تسمية مراكز الغسيل الكلوي في محافظة حضرموت الوادي والصحراء ( سيئون + القطن ).



وجاء في القرار بانه بناء على قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء، ووفاء لما تقدمه الجهة المانحة من خدمات مجانية دون تميّز وتخليدا لروح والدتهم، ولما تقتضيه المصلحة العامة .

وعليه قرر الآتي:

المادة الاولى : تسمى مراكز الغسيل الكلوي في محافظة حضرموت الوادي ( سيئون – القطن ) بإسم ( مراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت ) .

المادة الثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم تنفيذه .

صادر بديوان وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء بتاريخ 25 / ربيع اول / 1443 هـ الموافق 31 اكتوبر / 2021م .

إلى ذلك اصدر مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور / هاني خالد العمودي فور استلامه للقرار , بإصدار تعميما لجميع المرافق الصحية الحكومية والاهلية لقرار الوكيل حول المسمى الجديد لمراكز الغسيل الكلوي بوادي حضرموت واعتماده ابتداء من اليوم 31 اكتوبر 2021م .

وبدوره وعقب صدور هذا القرار واستلام تعميم مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء ادلى مدير عام مراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت ( سيئون + القطن ), / مساعد سعيد برويشد , بتصريحٍ لوسائل الاعلام اوضح فيه , بأن قرار الوكيل الكثيري في تغيير مسمى مراكز الكلى بحضرموت الوادي الى المسمى الجديد ( مراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت ) , بناء على طلب الجهة المانحة والممولة للمراكز ( مؤسسة صلة للتنمية ) ممثلة برئيس مجلس الادارة للمؤسسة والمدير التنفيذي , ووفاء من السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء لهذه الجهة المانحة لما تقدمه لمرضى الفشل الكلوي بحضرموت الوادي والصحراء بل وللعديد من المرضى من المحافظات المجاورة ومن مختلف محافظات الجمهورية برعايتهم الشاملة المجانية عبر تلك المراكز التخصصية , التي تعمل تحت اشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت ضمن إطار مذكرة الشراكة مع المؤسسة , وتخليدا لروح والدتهم رحمها الله رحمة الابرار/ فاطمة بنت صالح بابطين .

واضاف برويشد , بانه وبهذه المناسبة تعبَر إدارة ومنتسبي مراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت ( سيئون + القطن ) , بالفخر والاعتزاز بهذا المسمى الكبير وهذه الثقة العظيمة التي منحت لها وأنه لمؤشر تأكيد من الجهات المانحة على عزمها لمواصلة السير في هذا العمل الانساني لخدمة هذه الشريحة سائلا العلي القدير لجميع المرضى الشفاء العاجل .

ورفع برويشد في تصريحه عظيم الشكر والعرفان وخالص التقدير لمؤسسة صلة للتنمية مديرا وإدارة وجميع منتسبيها , سائلا العلي القدير ان يجعل كل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم