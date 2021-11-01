البدء في التشغيل التجريبي لمصنع طحن مخلفات الأسماك بمصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - الشحر

دشن بمصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بمديرية الشحر أعمال التشغيل التجريبي لمصنع طحن مخلفات الأسماك ، بإشراف الفريق التايلندي المستقدم من قبل شركة " استو ASTW " التايلاندية المصنعة لمعدات مصنع الطحن.



وقد تم تجهيز مصنع طحن مخلفات الأسماك بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفقاً للمواصفات والمقاييس والجودة العالمية، وذلك بهدف التخلص من مخلفات أسماك خط إنتاج وتعليب التونا، حيث تم تزويد المصنع بتقنية ونظام حديث يستخدم للمرة الأولى على مستوى اليمن يسمى " البايوفلتر " لحماية البيئة والتخلص من الغازات والانبعاثات والرواح الناتجة من عمليات التصنيع والطحن.

ويستطيع مصنع الطحن معالجة 55 طن من مخلفات الأسماك يومياً، وينتج 13,5 طن من الأعلاف، و 2,75 طن من زيت السمك " أميقا3 "، وسيوفر هذا المصنع عدد 21 من فرص العمل.

يأتي هذا عقب نجاح التشغيل التجريبي لخط تعليب التونا مطلع الشهر الجاري وبدأ تعليب أول كميات من أسماك التونا من قبل خبراء من شركة هيرماسا Hermasa الاسبانية، والذي يتكون من خطي تعليب الأول سعة 100جرام، والتاني سعة 160جرام و 185 جرام، وبطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن بمعدل 300,000علبة تونا يومياً، وسيوفر خط الإنتاج والتعليب فقط ما يقارب 450 فرصة عمل.

كما تم أواخر الأسبوع الماضي استلام محطة الكهرباء 4 ميقا واط الخاصة بالمصنع من المهندسين الخبراء في مجال الطاقة والكهرباء من شركة " UP SYSTEM البريطانية " ، وذلك بعد نجاح تركيب وتشغيل المحطة الكهربائية المصنعة من قبل شركة كومنز الامريكية ، والانتهاء من جميع أعمال الربط والتمديدات الكهربائية والوحدات الفرعية والتمديدات الخارجية وملحقاتها بمنشآت ومصانع الوطنية .

وبهذا من المتوقع الانتهاء من التشغيل التجريبي لكافة المصانع والمعدات نهاية شهر نوفمبر 2021م ، ودخول المنشاة في التشغيل الرسمي مطلع العام القادم 2022م .