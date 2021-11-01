مناقسة العمل المشترك بين الوحدة واتحاد الملتقيات الشبابية بشبام حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - شبام

اقيم اجتماعٌ يوم أمس، بمكتب وحدة نظافة شبام التقى فيه القائم باعمال مدير وحدة النظافة بالمديرية بنائب رئيس اتحاد الملتقيات الشبابية بالمديرية لمناقشة العمل المشترك بين الوحدة والملتقيات الشبابية بالمديرية التي تاتي ضمن خطط قسم التوعية لتجاوز بعض المشاكل وخلق التعاون المشترك بين الوحدة والمواطن في المديرية .



وارسل نأئب مدير الوحدة عوض منصور تحيات مدير الوحدة صالح مرزوق مشيرا الى اهمية التعاون في ضل المشاكل التي تعانيها الوحدة في الفترة الحالية التي اهمها عدم وجود مقلب الرمي بالمديرية.

واشار رئيس قسم التوعية الى ان تعاون اتحاد الملتقيات والملتقيات الشبابية اصبح ضرورة لتحسين الخدمة والقرب من المواطن ومعالجة بعض المشاكل التي تعاني منها الوحدة أبرزها بعد مقلب الرمي في هذه الفترة .

وعبر علي صويبان عن شكره لاهتمام الوحدة موكداً ان اكثر من 25ملتقى شبابي داخل المديرية باكثر من 500 شاب متطوع في اتم الإستعداد لمساندة الوحدة في تذليل الصعاب لخدمة المديرية،شاكر كافة الجهود المبذولة والملومسة على أرض الواقع والتي يبذلها الجندي المجهول داخل المديرية.

هذ وتم الاتفاق خلال الاجتماع على النزول لإدارة الوحدة بالتعاون مع الاتحاد على بعض الملتقيات الشبابية في بعض المناطق للوقوف على بعض احتياجاتها لتحسين البيئة والاهتمام بها.