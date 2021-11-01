حيدان يوجه مدراء عموم الشرطة وأمن المطارات بدعم قرارات البنك بتنظيم بيع العملة الأجنبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

وجه وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، مدراء عموم شرطة المحافظات وأمن المطارات ومكاتب اليمنية (عدن -المكلا - سيئون ) بدعم قرارات البنك المركزي بتنظيم بيع العملة الأجنبية.



وقال وزير الداخلية،إن التوجيهات تأتي بناءاً على توجيهات رئيس الوزراء بشأن الدعم الكامل لقرارات وإجراءات البنك المركزي المتضمنة بعدم التعامل بالعملة الصعبة والتعامل بالعملة الوطنية وضبط المخالفين من شركات وأفراد واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وذلك للحد من إنهيار العملة الوطنية".

وشددت توجيهات وزير الداخلية، على ضرورة استخدام العملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية من بيع وشراء للسلع والخدمات ومنع استخدام العملات الاجنبية أياً كانت في المعاملات الداخلية ويقتصر استخدامها في المعاملات والإلتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.

كما نصت توجيهات وزير الداخلية لمدير أمن المنافذ والمطارات ومدراء مكاتب اليمنية (عدن - المكلا - سيئون ) بعدم بيع التذاكر بالعملة الصعبة والتعامل بالعملة الوطنية، وتشديد الإجراءات الأمنية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع نقل العملات الأجنبية واحتجاز أي مبالغ أو منقولات من العملات الأجنبية تتجاوز السقف القانوني إلا بتصريح من البنك المركزي وبحسب التشريعات النافذة.