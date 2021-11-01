العيدروس يتفقد معسكر شرطة الدوريات وأمن الطرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

تفقد مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن حسن احمد العيدرس سير العمل في معسكر شرطة الدوريات وأمن الطرق.



وشدد العميد العيدروس خلال لقائه بالضباط والصف والجنود في الطابور الصباحي على اليقظة العالية والحس الأمني والتعامل الراقي مع المواطنين ، مشيدا بجهود قيادة ومنتسبي شرطة الدوريات على جهودهم في استمرار ضبطهم للسلاح والمطلوبين امنيا عبر النقاط والدوريات في الشوارع العامة ومداخل مدينة سيئون.

وإستمع العميد العيدروس من قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق المقدم عبيد بازهير على مراحل إعادة ترميم البنية التحتية في المعسكر وجهود شرطة الدوريات خلال المرحلة السابقة في ظل الامكانيات الصعبة وإطلع على الاحتياجات والصعوبات التي تعترض سير عملهم ومهامهم.