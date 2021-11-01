بلادنا تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس، في أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لقادة الدول (كوب 26)، المنعقد في مدينة غلاسكو البريطانية.



ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه ١٩٧ دولة، خلال الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ١٤ نوفمبر، برعاية الأمم المتحدة، الى التحرك بصورة عاجلة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وازدياد درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم ، وإحراز تقدم في تطبيق اتفاق باريس حول المناخ.

وشدد المشاركون في الجلسة الافتتاحية، على ضرورة حصر ظاهرة الاحتباس الحراري للأرض عند درجة ونصف الدرجة المئوية.

حضر جلسة الافتتاح وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة المهندس عمار العولقي.