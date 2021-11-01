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تعز.. مصرع وإصابة 13 عنصراً حوثياً بينهم قيادي في مواجهات مع الجيش غرب المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

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لقى 7 من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم، وأصيب 6 اخرين،  امس، في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب مدينة تعز.

 

وقال مصدر عسكري وفقا  لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هاجمت مواقع المليشيات في مناطق حذران والصباحي وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 من عناصر المليشيات بينهم القائد الميداني "ابو علي الريمي " قائد المليشيات بمفرق شرعب وإصابة 6 أخرين".

 

وأشار المصدر، الى احتراق طقم عسكرى للمليشيات يحمل ذخائر بنيران الجيش الوطني ولازالت المواجهات مستمرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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