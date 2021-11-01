وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هاجمت مواقع المليشيات في مناطق حذران والصباحي وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 من عناصر المليشيات بينهم القائد الميداني "ابو علي الريمي " قائد المليشيات بمفرق شرعب وإصابة 6 أخرين".

لقى 7 من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم، وأصيب 6 اخرين، امس، في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب مدينة تعز.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. مصرع وإصابة 13 عنصراً حوثياً بينهم قيادي في مواجهات مع الجيش غرب المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

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