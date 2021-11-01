تدمير مسيرة حوثية مفخخة جنوبي المملكة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الإثنين، تدمير مسيرة حوثية مفخخة تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.



ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.