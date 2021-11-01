شكرا لبحثكم عن خبر القوات السعودية تغادر شبوة ليلا نحو الحدود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقل محرر "شبوة برس" من مصادر عدة ،لم يسمها، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بمغادرة كل القوات السعودية من قاعدتها في مطار عتق والتي قدمت إليه منذ أكثر من عامين. وقال مصدر خاص لمحرر "شبوة برس" أن مغادرة القوات السعودية تم ليلة البارحة الأحد متجه إلى العبر والوديعة بعد أن حملت في شاحنات كل الأجهزة والمعدات التابعة لها بما فيها برج الاتصالات التابع للاتصال السعودية sts.

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