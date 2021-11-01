مدير مطار عدن الدولي: لن نستسلم للإرهاب

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يزيد بن سلمان - شبوة - مدير عام مطار عدن: يعزي اسر الضحايا ويعبر عن ادانته للجريمة مؤكدا لن نستسلم للإرهاب

عبر مدير عام مطار عدن الدولي، الاستاذ عبدالرقيب العمري، عن بالغ اسفه وحزنه العميقين الى اسر ضحايا الحادث الارهابي الذي وقع امام بوابة مطار عدن الدولي، وراح ضحيته 5 شهداء و 25 جريحا معظمهم من المدنيين والاطفال.

وأكد العمري بانهم في الإدارة العامة لمطار عدن الدولي لن يستسلموا للإرهاب، ولن يتركوه يحقق اماله سواء بقتل مدنية وسلام العاصمة عدن او بايقاف الحركة الملاحية في المطار والتي لم تتوقف ولن تتوقف بأذن الله بعزيمة الابطال و تكاتف جهود الجميع.

واشار العمري بان هذه الجريمة ليست الأولى التي تستهدف أمن عدن كـ عاصمة مؤقتة للبلد ولا مطار عدن باعتباره المنفذ الرئيسي في البلد والشريان الذي يربط بلادنا بالعالم، وقد حاولوا مرارا في استهدافه، حيث دمروه بصواريخ و قذائف الحرب وعلى واحته تم استهداف الحكومة نهاية العام الماضي.

وقدم العمري جزيل شكره و تقديره الى وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد الذي وقف بجانب إدارة المطار وحثهم على استمرار الملاحة الجوية دون توقف والذي يولي مطار عدن الدولي رعاية خاصة وكذلك الى محافظ العاصمة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس على جهوده الطيبة وتكفله بعلاج الجرحى واهتمامه الدائم لإمن و سلامة الناس في عدن.