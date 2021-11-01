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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدمير مسيرة حوثية مفخخة جنوبي السعودية
الإثنين 1 نوفمبر 2021
الخليج 365
أعلن التحالف العربي، الإثنين، تدمير مسيرة حوثية مفخخة تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.
ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.