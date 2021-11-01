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تدمير مسيرة حوثية مفخخة جنوبي السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدمير مسيرة حوثية مفخخة جنوبي السعودية

الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الإثنين، تدمير مسيرة حوثية مفخخة تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

 

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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